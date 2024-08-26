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Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığına karıştığı iddia edilen kişiler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin rutin denetimleri sırasında gerçekleşti. Fethiye açıklarında hareket halinde tespit edilen fiber karinalı lastik bot, ekipler tarafından durduruldu. Botta, çeşitli uyruklardan 48 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 2 kişi de gözaltına alındı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir lastik botta 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 12 çocuk bulunuyor.

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