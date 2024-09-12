Fethiye ilçesi açıklarında düzenlenen operasyon sonucu, sahil güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta bulunan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, bölgede yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

Operasyonun detayları

Sahil güvenlik ekipleri, lastik botun hareket halinde olduğunu tespit ederek hızla müdahale etti. Yapılan kontrol sonucunda, botun içinde 15 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Göçmenlerin arasında 4 çocuk da yer alıyor.