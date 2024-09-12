Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğartutmaz Deresi'nde cansız ölüme ulaşılan 8 aşamalı Narin Güran'ın cinayet soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın ailesi ve diğer şüpheliler arasında yer alan toplam 22 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Aile üyeleri de gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in annesi ve ailesinin yanı sıra çeşitli aile üyeleri gözaltına alındı. Bu kişiler, jandarmadaki işlem işlemlerinin ardından sabah saat 06.00 sıralarında Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin savcılık işlemleri halen devam ediyor.