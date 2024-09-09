Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından yapılan başarılı bir operasyon sonucunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot durduruldu. Operasyon sonucunda 17 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Hareketli lastik bot durduruldu

Fethiye ilçesi açıklarında rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Gemisi, hareketli bir lastik bot tespit etti. Botun denizdeki hareketliliği ve şüpheli durumu, ekiplerin müdahalesini gerektirdi. Ekipler tarafından bot durdurularak içerideki 17 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi güvenli bir şekilde yakalandı.

Göçmenler ve kaçakçı ile ilgili işlemler başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Kaçakçı şüphelisi ise yasal işlemler ve soruşturma kapsamında emniyete sevk edildi.