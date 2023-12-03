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Durdurulan lastik botta 46, karadan ulaşımı olmayan bölgede ise Sahil Güvenlik ile jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmen lerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bota ilişkin yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 33 göçmeni kurtardı.