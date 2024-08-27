Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyon sırasında, deniz yoluyla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 36 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Olayın detayları

Fethiye açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki bir fiber karinalı lastik botu tespit etti. Bot, hızlı bir şekilde durduruldu ve içindeki göçmenler ile kaçakçılık şüphelileri kontrol altına alındı. Operasyon sırasında, lastik botun içinde 36 düzensiz göçmen (12'si çocuk) bulunduğu belirlendi.

2 şüpheli gözaltında

Lastik botta bulunan iki kişi, göçmen kaçakçılığıyla suçlanan şüpheliler olarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler ve kaçakçılık şüphelileri, işlemlerinin tamamlanması için ilgili birimlere teslim edildi.