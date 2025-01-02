Fethiye Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında önemli kararlar aldı ve 2025 yılı için yol haritasını belirledi.

Fethiye Belediyesi, 2025 yılının ilk olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya, 21 madde gündeme alındı, 2’si ise gündem dışı olarak görüşüldü.

2025 yılı için olağan toplantı günü belirlendi

Meclis oturumu, 2024 yılının Aralık ayında alınan karar özetlerinin okunması ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla başladı. Meclis üyeleri, 2025 yılı boyunca her ayın ilk mesai günü olağan toplantıların yapılmasına karar verdi. Ayrıca, Ağustos ayı 2025 yılı için izinli ay olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri seçildi

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün önerisi üzerine yapılan gizli oylama sonucu 2025 Yılı Denetim Komisyonu üyeliklerine Ali Özgür Kullukçu, Ruhtan Başkaya, Derya Yılmaz, Koray Hayvacı ve Kamil Mutlu Demirtaş seçildi. Ayrıca, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, İYİ Parti üyeliğinden ayrıldığını belirterek, AK Parti’ye katıldığını duyurdu. Sarıhan’ın yerine komisyon üyeliklerine yeni isimler seçildi.

Sosyal yardımlar ve imar çalışmaları

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yardım Komisyonu’nda görevli üç yeni belediye meclis üyesi, Nurettin Metin Sevinç, Taner Boz ve Doğuş Çelik oldu. Ayrıca, Fethiye Belediyesi’nde sözleşmeli çalışan personelin 2025 yılı net ücretleri belirlendi. Belediye, yeni kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü için de onay verdi.

Yeni isimler ve park düzenlemeleri

Kaya Mahallesi’ndeki "Kargir Öğretmen Evi" restorasyonu tamamlanarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Ayrıca, Fethiye’nin çeşitli mahallelerinde parklara yeni isimler verildi: Foça Mahallesi’ndeki yeşil alana "Bahar Tanem Uçkun Parkı", Kesikkapı Mahallesi’ndeki alana "Hasan Şaröz Parkı" ismi verildi. Cami Mahallesi’ndeki parka ise "Şakir Kandönmez Parkı" adı verildi.

Banka kredi yetkisi verildi

Meclis, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya, dönem içinde ihtiyaç duyulması halinde 10 milyon TL’ye kadar banka kredi kullanma yetkisi verdi.