Bunlar da ilginizi çekebilir

G.A. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı hareket etmekten dolayı yasal işlem başlatıldı.

Kadının köpeğin karnesini ibraz edememesi üzerine, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de adrese çağrıldı. Yasaklı ırk köpek, belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeği dolaştıran kadının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Kadın, Merkez Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Avcılar’ın Denizköşkler Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir kadının ağızlık takmadan dolaştırdığı yasaklı ırklardan köpek, sokak kedisini ensesinden ısırarak hayatına son verdi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Avcılar 'da, ağızlık takılmadan dolaştırılan yasaklı ırk bir köpek , bir sokak kedisi ni öldürdü. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis harekete geçti ve kadını gözaltına aldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.