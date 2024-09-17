Fethiye Belediyesi Personeli Bisikletle Işe Geldi

Fethiye Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Belediye personeli, farkındalık yaratmak için işe bisikletle geldi.

"Şehri Birlikte Yaşayalım" teması

Fethiye Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı “Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım” temasıyla kutluyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin amacı, sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik ederek çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaşmasını sağlamak. Belediyenin organizasyonuyla, belediye personeli haftanın ikinci gününde bisikletle işe geldi.

Bisiklet kullanımı teşvik ediliyor

Fethiye Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, araç kullanımının azaltılmasının ve bisiklet gibi çevre dostu ulaşım seçeneklerinin önemine dikkat çekti. Doğan, “İlçemizin nüfusu arttıkça araç sayısında da ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu etkinlikle sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik ettik ve farkındalık yarattık,” dedi. Ayrıca, "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım" temasıyla hareket ettiklerini belirten Doğan, vatandaşların bisiklet kullanımını artırmasının şehir için elzem olduğunu vurguladı.

Başkan yardımcıları da bisikletle işe geldi

Etkinlik kapsamında Fethiye Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal da bisikletleriyle işe gelerek etkinliğe destek verdi. Bu farkındalık çalışmasıyla, şehirde çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Fethiye Belediyesi, etkinliklerin hafta boyunca süreceğini ve çevreye duyarlı ulaşım çözümlerinin önemine dikkat çekileceğini duyurdu.