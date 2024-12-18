Başkan Karaca, önceki ÇALIŞ-DER Başkanı Mete Ay döneminde yapılan çalışmalara teşekkür ederek, yeni dönemde Başkan Cenk Şimşek ile iş birliği içinde bölgeye değer katacak projeleri hızla hayata geçireceklerini belirtti. Karaca, “Fethiye’nin 41 mahallesinin sorunlarını çözmek için ekip olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Turizm açısından Çalış bölgesi artık daha fazla ön plana çıkıyor ve 2025 yılında daha büyük bir turizm payı almasını hedefliyoruz” dedi.

Fethiye genelinde planlanan büyük projeler

Fethiye’nin turizm altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Karaca, Fethiye-Ölüdeniz ve Hisarönü-Kayaköy yollarını dünya standartlarına uygun hale getireceklerini açıkladı. Ayrıca bölgenin uluslararası tanıtımı için EMITT ve Berlin gibi önemli turizm fuarlarına katılım sağlanacağını duyurdu.

ÇALIŞ-DER Başkanı Cenk Şimşek’ten teşekkür

ÇALIŞ-DER Başkanı Cenk Şimşek, “Alim abi, Çalış’a büyük değer kattı. Geçmişte yürümeye korkulan bölgeler, şimdi ışıklandırılmış ve güvenli hale geldi. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.