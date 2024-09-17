Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında artan nüfusun getirdiği zorluklara rağmen, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Müdür Mahmut Bayraktar, yazın her gün 400 ton çöp toplandığını belirtti.

Temizlik çalışmaları zorlaştı

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede sürdürülen temizlik çalışmalarını ve yaz döneminde yaşanan zorlukları değerlendirdi. Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, yazlıkçı ve tatilcilerle birlikte nüfusu birkaç kat artan Fethiye’de, temizlik faaliyetlerinin aynı sayıda personel ve ekipmanla sürdürüldüğünü belirtti. Bayraktar, ilçenin kış aylarındaki 180 bin civarındaki nüfusunun, yazın hızla yükselmesine rağmen, temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdüğünü vurguladı.

Her gün 400 ton çöp toplandı

Fethiye Belediyesi, özellikle turistik bölgelerde yoğunlaşan atık toplama faaliyetlerini hızlandırdı. Mahmut Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre, sadece Ölüdeniz bölgesinde günde 100 ton çöp toplandı. Fethiye genelinde ise günlük ortalama 72 sefer yapılarak, her gün 400 ton çöp toplandı. Bayraktar, belediyenin temizlik çalışmalarını 330 personel, 33 çöp kamyonu, 23 enkaz kamyonu, 9 traktör, 3 çöp taksi ve 6 pick-up ile yürüttüğünü ifade etti.

"Temizlik için halkımızın desteği şart"

Fethiye’nin temizliği ve hijyenini sağlamak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bayraktar, sadece belediyenin çabalarıyla ilçenin temiz tutulamayacağını vurguladı. Halkın çevreye gereken özeni göstermesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, özellikle çöp konteynırlarının dışında ya da doğaya, denizlere çöp atılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca vatandaşların çevreye duyarlı olmalarını ve doğayı kirleten kişileri uyarmalarını rica etti.