Manchester City'nin savunma oyuncusu Manuel Akanji, yoğun maç temposu nedeniyle FIFA ve UEFA'yı sert bir şekilde eleştirerek, futbolu bırakabileceğini ima etti. 29 yaşındaki Akanji, İngiltere’deki yoğun maç programından bıktığını ifade ederek, futbol dünyasına sitem etti.

Akanji, yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA, maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeleri gerekiyor. Biz de insanız, bizim de sınırlarımız var. Bu tempoyla, 30 yaşında futbolu bırakırım. Artık bıktım," dedi.

Manchester City'nin savunma rotasyonunda önemli bir yer tutan Akanji, piyasa değeri yaklaşık 45 milyon Euro olan bir oyuncu. City formasıyla bugüne kadar 101 maça çıkan Akanji, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Akanji'nin bu açıklamaları, futbol dünyasında yankı uyandırırken, FIFA ve UEFA'nın oyuncular üzerindeki baskıyı nasıl yöneteceği merak konusu.