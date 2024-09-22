Fethiye Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlediği geniş katılımlı çevre temizliği etkinliğiyle dikkat çekti. Belediye personeli ve gönüllü vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, çevre duyarlılığına vurgu yaptı.

Fethiye’ye temizlik mesajı

Fethiye Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde Koca Çalış çevresinde düzenlediği çevre temizliği etkinliği ile örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, doğanın korunması ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Temizlik etkinliği sonrasında Akmaz Plajı’nda düzenlenen kahvaltıda bir konuşma yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye personelinin ve gönüllülerin özverili çalışmalarını övdü.

“Yaz döneminde büyük bir nüfus artışı yaşadık”

Başkan Alim Karaca, konuşmasında Fethiye’nin yaz sezonunda büyük bir nüfus artışı yaşadığını ve belediye personelinin bu duruma rağmen üstün bir performans sergilediğini belirtti. “Tasarruf tedbirleri nedeniyle araç alımı ve personel sayısında istediğimiz noktada olamadık, ancak tüm müdürlerimiz ve personelimiz büyük bir özveriyle çalıştı” dedi. Karaca, kış nüfusuna hizmet verirken yaz döneminde bir milyona ulaşan turist sayısı için belediye personelinin yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Fethiye, turizmde zirvede

Fethiye’nin turizmdeki başarılarını da değerlendiren Başkan Karaca, geçtiğimiz yıl Time Gazetesi tarafından "gezilmesi gereken yerler" arasında dünya çapında ilk üçte yer aldıklarını ve Türkiye’de birinci olduklarını hatırlattı. Ayrıca, Times Gazetesi’nde ekim ayında plaj tatili için Fethiye’nin Türkiye’de bir numaralı destinasyon olarak gösterildiğini söyledi. Bu başarının yerli ve yabancı turistlerin olumlu geri dönüşleriyle pekiştiğini belirten Karaca, Fethiye’nin yerli ve yabancı fuarlarda büyük ilgi gördüğünü de ekledi.

Teşekkür ve gelecek vizyonu

Etkinliği tamamlayan Başkan Karaca, “Zor bir sezonun ardından, büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fethiye’yi temiz tutmak ve daha iyi hizmetler sunmak adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.