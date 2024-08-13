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Peki, hangi plaka kodu hangi ile ait? İşte, Türkiye'nin 81 iline ait plaka kodları ve detayları...

Plaka kodlarının önemi

Plaka kodları, araçların hangi ilde kayıtlı olduğunu belirtmekle kalmaz, aynı zamanda o ilin coğrafi ve demografik özellikleri hakkında da ipucu verir. Örneğin, "34" plaka kodunu gördüğümüzde, bu aracın İstanbul iline kayıtlı olduğunu anlarız. Türkiye'de plaka kodları, 01'den başlayarak alfabetik sıraya göre illere atanmıştır.

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Türkiye'nin 81 il plaka kodları

  • 01 Adana
  • 02 Adıyaman
  • 03 Afyonkarahisar
  • 04 Ağrı
  • 05 Amasya
  • 06 Ankara
  • 07 Antalya
  • 08 Artvin
  • 09 Aydın
  • 10 Balıkesir
  • 11 Bilecik
  • 12 Bingöl
  • 13 Bitlis
  • 14 Bolu
  • 15 Burdur
  • 16 Bursa
  • 17 Çanakkale
  • 18 Çankırı
  • 19 Çorum
  • 20 Denizli
  • 21 Diyarbakır
  • 22 Edirne
  • 23 Elazığ
  • 24 Erzincan
  • 25 Erzurum
  • 26 Eskişehir
  • 27 Gaziantep
  • 28 Giresun
  • 29 Gümüşhane
  • 30 Hakkari
  • 31 Hatay
  • 32 Isparta
  • 33 Mersin
  • 34 İstanbul
  • 35 İzmir
  • 36 Kars
  • 37 Kastamonu
  • 38 Kayseri
  • 39 Kırklareli
  • 40 Kırşehir
  • 41 Kocaeli
  • 42 Konya
  • 43 Kütahya
  • 44 Malatya
  • 45 Manisa
  • 46 Kahramanmaraş
  • 47 Mardin
  • 48 Muğla
  • 49 Muş
  • 50 Nevşehir
  • 51 Niğde
  • 52 Ordu
  • 53 Rize
  • 54 Sakarya
  • 55 Samsun
  • 56 Siirt
  • 57 Sinop
  • 58 Sivas
  • 59 Tekirdağ
  • 60 Tokat
  • 61 Trabzon
  • 62 Tunceli
  • 63 Şanlıurfa
  • 64 Uşak
  • 65 Van
  • 66 Yozgat
  • 67 Zonguldak
  • 68 Aksaray
  • 69 Bayburt
  • 70 Karaman
  • 71 Kırıkkale
  • 72 Batman
  • 73 Şırnak
  • 74 Bartın
  • 75 Ardahan
  • 76 Iğdır
  • 77 Yalova
  • 78 Karabük
  • 79 Kilis
  • 80 Osmaniye
  • 81 Düzce

Editör: Sezin Türkyılmaz