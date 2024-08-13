Peki, hangi plaka kodu hangi ile ait? İşte, Türkiye'nin 81 iline ait plaka kodları ve detayları...

Plaka kodlarının önemi

Plaka kodları, araçların hangi ilde kayıtlı olduğunu belirtmekle kalmaz, aynı zamanda o ilin coğrafi ve demografik özellikleri hakkında da ipucu verir. Örneğin, "34" plaka kodunu gördüğümüzde, bu aracın İstanbul iline kayıtlı olduğunu anlarız. Türkiye'de plaka kodları, 01'den başlayarak alfabetik sıraya göre illere atanmıştır.

Türkiye'nin 81 il plaka kodları

01 Adana

02 Adıyaman

03 Afyonkarahisar

04 Ağrı

05 Amasya

06 Ankara

07 Antalya

08 Artvin

09 Aydın

10 Balıkesir

11 Bilecik

12 Bingöl

13 Bitlis

14 Bolu

15 Burdur

16 Bursa

17 Çanakkale

18 Çankırı

19 Çorum

20 Denizli

21 Diyarbakır

22 Edirne

23 Elazığ

24 Erzincan

25 Erzurum

26 Eskişehir

27 Gaziantep

28 Giresun

29 Gümüşhane

30 Hakkari

31 Hatay

32 Isparta

33 Mersin

34 İstanbul

35 İzmir

36 Kars

37 Kastamonu

38 Kayseri

39 Kırklareli

40 Kırşehir

41 Kocaeli

42 Konya

43 Kütahya

44 Malatya

45 Manisa

46 Kahramanmaraş

47 Mardin

48 Muğla

49 Muş

50 Nevşehir

51 Niğde

52 Ordu

53 Rize

54 Sakarya

55 Samsun

56 Siirt

57 Sinop

58 Sivas

59 Tekirdağ

60 Tokat

61 Trabzon

62 Tunceli

63 Şanlıurfa

64 Uşak

65 Van

66 Yozgat

67 Zonguldak

68 Aksaray

69 Bayburt

70 Karaman

71 Kırıkkale

72 Batman

73 Şırnak

74 Bartın

75 Ardahan

76 Iğdır

77 Yalova

78 Karabük

79 Kilis

80 Osmaniye

81 Düzce