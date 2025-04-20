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Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması sonuçlandı. Yerel yönetimlerde iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada, Fethiye Belediyesi iki farklı proje ile ödül aldı.

“Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi”, Çevre Koruma Altyapı Çalışmaları kategorisinde çevreci yaklaşımı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekerek ödüle layık görüldü.

Fethiye Belediyesi’ne Akdeniz’den Iki Ödül Birden (1)

“Antik Pedal” projesine Jüri Özel Ödülü

Fethiye Belediyesi’nin diğer projesi olan “Antik Pedal” ise, Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü kapsamında Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı.

Fethiye Belediyesi’ne Akdeniz’den Iki Ödül Birden (2)

Başkan Alim Karaca, ödülleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek’ten aldı. Karaca, “Bu başarıyı tüm Fethiye halkı adına aldım. Üretmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten