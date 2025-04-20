Zafer Partisi Balçova İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi yapıldı. Kurucu başkan Melih Salman görevi Av. Görkem Durmuş’a devretti. Törene İl Başkanı Birgüvi katıldı.
Balçova İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı
Zafer Partisi Balçova İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi gerçekleştirildi. Kurucu ilçe başkanı Melih Salman, görevini Av. Görkem Durmuş’a devretti.
Balçova İlçe Başkanlığı binasında yapılan devir teslim törenine Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi başkanlık etti.
İl Başkan Danışmanlığı görevi verildi
Devir teslimin ardından açıklama yapan İl Başkanı Naşit Birgüvi, Melih Salman’ın partiye olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Salman, İl Başkanı Birgüvi'nin tensipleriyle İzmir İl Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.
Kaynak: Bülten