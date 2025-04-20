Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Devir teslimin ardından açıklama yapan İl Başkanı Naşit Birgüvi, Melih Salman’ın partiye olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Salman, İl Başkanı Birgüvi'nin tensipleriyle İzmir İl Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.

Balçova İlçe Başkanlığı binasında yapılan devir teslim törenine Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi başkanlık etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.