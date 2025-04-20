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Muğla'da yaşayan vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için önceden hazırlıklı olmaları gerektiğini unutmasınlar. Özellikle sağlık cihazları kullanan vatandaşların alternatif enerji kaynaklarını hazırlamaları önemlidir.

Bu kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılmaktadır. ADM Elektrik, çalışmaları tamamladıktan sonra hizmete kesintisiz devam edilecektir.

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Datça : 09:00 - 15:00 saatleri arasında Cumalı ve Yaka mahallelerinde kesinti olacak.

Dalaman : 10:00 - 17:30 arasında Elcik ve Taşbaşı mahalleleri kesintiye uğrayacak.

Bodrum : 09:00 - 15:00 saatleri arasında Akyarlar ve çevresindeki bazı mahalleler etkileniyor.

Fethiye : 10:00 - 11:00 arasında yapılacak kesintiler, Yanıklar, Kayadibi, Koruköy, Kargı, Göcek ve diğer mahalleleri kapsayacak.

Kesintiler, 21 Nisan günü farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek. Aşağıda, her ilçede ve mahallede uygulanacak kesinti saatleri ve detaylar yer almaktadır:

ADM Elektrik, Muğla'nın 5 ilçesinde 21 Nisan 2025 tarihinde uzun süreli elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Dalaman, Fethiye, Bodrum, Datça ve Ula ilçelerindeki mahallelerde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek.

21 Nisan'da Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Bodrum, Datça ve Ula ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıntılar ve etkilenen mahalleler haberde.

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