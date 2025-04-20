21 Nisan'da Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Bodrum, Datça ve Ula ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıntılar ve etkilenen mahalleler haberde.
21 Nisan Pazartesi günü Muğla'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi olacak
ADM Elektrik, Muğla'nın 5 ilçesinde 21 Nisan 2025 tarihinde uzun süreli elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Dalaman, Fethiye, Bodrum, Datça ve Ula ilçelerindeki mahallelerde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek.
Fethiye, Bodrum, Dalaman ve diğer ilçelerdeki kesintiler
Kesintiler, 21 Nisan günü farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek. Aşağıda, her ilçede ve mahallede uygulanacak kesinti saatleri ve detaylar yer almaktadır:
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Fethiye: 10:00 - 11:00 arasında yapılacak kesintiler, Yanıklar, Kayadibi, Koruköy, Kargı, Göcek ve diğer mahalleleri kapsayacak.
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Bodrum: 09:00 - 15:00 saatleri arasında Akyarlar ve çevresindeki bazı mahalleler etkileniyor.
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Dalaman: 10:00 - 17:30 arasında Elcik ve Taşbaşı mahalleleri kesintiye uğrayacak.
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Datça: 09:00 - 15:00 saatleri arasında Cumalı ve Yaka mahallelerinde kesinti olacak.
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Ula: 09:30 - 12:30 saatlerinde Kızılyaka Mahallesi etkilenecek.
İşte 21 Nisan Pazartesi günü Muğla elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı;
Fethiye / Muğla'da elektrik kesintisi
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Yanıklar Mh. ( Sağlık sk. ATÇILAR SOKAK Köyderesi Sk. Koyuncu Sk. Değirmen Sk. Deniz Sk. Esenli Sk. Atçılar Sk. Karcılar Sk. Kılınç Sk. Karataş Sk. Kulalar Sk. Karaot Sahili Cd. Kanalbaşı Cd. Dolmuş Cd. Yörükler Sk. Kıyrak Sk. Kuşçular Sk. Yiğit Sk. Oasis Villaları İçi Yolu Sağlık Sk. Mezargediği Sk. Dalaman Fethiye Yolu )
Kayadibi Mh. ( Kepez Sk. )
Koruköy Mh.
Nif Mh. ( Çerdin Sk. )
Kargı Mh. ( 505. Ünlü Sk. 109. Cami Önü Sk. 303. Karanfil Sk. 104. Barış Sk. 103. Doğa Sk. 106. Çağdaş Sk. 203. Sülün Sk. 202. Manolya Sk. 302. Zeybekoğlu Sk. 400. Çay Sk. 200. Yiğit Sk. Özgür Sokak 301. Esenli Sk. 204. Yakamoz Sk. 503. Vadi Sk. 501. Menekşe Sk. 502. Değirmen Sk. 500. Göçer Sk. 300. Karayiğit Sk. 108. Özgür Sk. 402. Kırlı Sk. 401. Göl Sk. 105. Kanarya Sk. 102. Cennet Sk. 101. Huzur Sk. 100. Okul Sk. Turgut Özal Cd. Süleyman Demirel Cd. Atatürk Blv. )
İnlice Mh. ( KOCABÜK SK. inlice Bucak-kumrulu Sk. DEĞİRMEN SK. Sahil Sk. İsmailyeri Sk. Çanakyeri Cd. Tepe Sk. Mezarlık Sk. Kışlacık Sk. Karacaağaç Sk. Göbeklitaş Sk. Topantaş Küme Evleri Kirişli Sk. Kocapınar Cd. Bucak Çürüksu Cd. Bucak Odakavak Sk. Bucak Günlüklü Cd. Bucak Kayazak Sk. Bucak Karalar Sk. Bucak Boyalık Cd. Ayvadibi Sk. 3. Sk. İnlice Blv. Kocabük Cd. Dudupınarı Sk. 1. Sk. 2. Sk. Köprü Cd. Recepoğlu Cd. Boyalık Sk. )
Gökçeovacık Mh. ( gökçeovacık Gedez Sokak Çalbalı Sk. Çörtmek Sk. Gedez Sk. Kertmeç Sk. Eski Gökçeovacık Sk. Yeni Pınar Sk. Çörtmek Sokak )
Göcek Mh. ( belen Kalkan Sk. Hayat Sk. Ramazan Zeybek Sk. Hacı Bayram Cd. Zeytinli Ada Küme Evleri Taşbaşı Küme Evleri Belenpınar Küme Evleri Gerder Cd. Güllü Sk. Kocabayram Cd. Çaylı Sk. Kocakerim Sk. Zeybek Sk. Tombak Sk. Sarı Mehmet Sk. Daedala Cd. Kazayak Sk. Fangiri Sk. Avcı Sk. Hacı Topcu Cd. Plaj Sk. Hacı Selim Sk. Yörük Ali Sk. )
Çenger Mh. ( Güzle Sk. Yürek Sk. Merkez Sk. Bağarası Sk. )
Çiftlik Mh. ( 204 Yakamoz Sk. 159. Sk. 183/1. Sk. 149. Sk. 200. Sk. 153. Sk. 179. Sk. 212. Sk. 254. Sk. 173/1. Sk. 252/2. Sk. 177/3. Sk. 204. Sk. 185/2. Sk. 194/1. Sk. 250/1. Sk. 185/3. Sk. 145. Sk. 250/5. Sk. 246/1 Dirmil Yurdu Küme Evleri 183/2. Sk. 177/1. Sk. Yakamoz Sk. Fethiye Telmessos Tatil Köyü İç Yolu 106. Sk. 141. Sk. 234/1. Sk. 246/1. Sk. 159/1. Sk. 224. Sk. 230. Sk. Çevreyolu Blv. 185. Sk. 113. Sk. Hasan Tahsin Cd. 102. Sk. 126. Sk. 217/1. Sk. 169/2. Sk. 244. Sk. 246. Sk. 169/1. Sk. 185/1. Sk. 177/2. Sk. 194. Sk. 250/2. Sk. 252. Sk. Uğurmumcu Cd. Halide Edip Adıvar Sk. Fahri Korutürk Cd. Ali Kecebaş Sk. Ahmet Taner Kışlalı Sk. Abdi İpekçi Sk. Nadir Nadi Cd. 248/3. Sk. 224 Sokak 218. Sk. 161/1. Sk. 222/5. Sk. 222/1. Sk. 240. Sk. 171. Sk. 216/1. Sk. 155. Sk. 173/2. Sk. 181. Sk. 254/3. Sk. 216. Sk. 222/4. Sk. 183. Sk. 232. Sk. 196. Sk. 222/3. Sk. 214. Sk. 167/1. Sk. 248. Sk. 252/1. Sk. 161. Sk. 216/2. Sk. 218/1. Sk. 222/2. Sk. Celal Bayar Cd. 175. Sk. 252/3. Sk. 248/1. Sk. 165. Sk. 114. Sk. 228. Sk. 215. Sk. 236. Sk. Hayrullah Dirlik Sk. Alparslan Türkeş Cd. 167. Sk. 169. Sk. 139. Sk. 250. Sk. 202. Sk. Cumhuriyet Cd. 254/1. Sk. 222. Sk. Ali Aydın Sk. 184. Sk. 206. Sk. 151. Sk. 208. Sk. Sülün Sk. Manolya Sk. 111. Sk. 162. Sk. 108. Sk. 110. Sk. Adnan Menderes Cd. İsmet İnönü Cd. 248/2. Sk. Namık Kemal Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Günlük Kent Sitesi İçi Yolu 173. Sk. 248/4. Sk. )
Datça / Muğla'da elektrik kesintisi
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Cumalı Mh. ( Palamutbükü Sk. )
Yaka Mh. ( Harup Dibi Sitesi İçi Yolu )
Fethiye / Muğla'da elektrik kesintisi
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kayaköy Mh. ( Hacı Ömer Sk. )
Bodrum / Muğla'da elektrik kesintisi
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Akyarlar Mh. ( Otel Feye Pınara Fener 1. Sk. Günışığı Sitesi İçi Yolu Palamut 1. Cd. Turgutreis Cd. Mezarlık İçi Yolu Palamut sokak Fener Cd. 4347. Sk. 4285. Sk. 4370. Sk. 4373. Sk. 4289. Sk. 4368. Sk. Palamut 1. Sk. Atatürk (Akyarlar) )
Dalaman / Muğla'da elektrik kesintisi
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:30
Taşbaşı Mh.
Elcik Mh. ( Elcik Merkez Sk. Akbel Sk. )
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:30
Elcik Mh. ( Elcik Merkez Sk. )
Taşbaşı Mh.
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:30
Elcik Mh. ( Elcik Merkez Sk. )
Ula / Muğla'da elektrik kesintisi
Planlandı
21Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 12:30
Kızılyaka Mh. ( Köy İçi Sk. )
Yapılacak Çalışmalar
Bu kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılmaktadır. ADM Elektrik, çalışmaları tamamladıktan sonra hizmete kesintisiz devam edilecektir.
Elektrik kesintilerine hazırlıklı olun
Muğla'da yaşayan vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için önceden hazırlıklı olmaları gerektiğini unutmasınlar. Özellikle sağlık cihazları kullanan vatandaşların alternatif enerji kaynaklarını hazırlamaları önemlidir.