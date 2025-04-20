Osmangazi Elektrik, 21 Nisan 2025’te Uşak’ın Banaz ve Merkez ilçelerinde planlı elektrik kesintileri olacağını duyurdu. İşte detaylar.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Uşak’ın Banaz ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Yetkililer, planlı çalışmaların daha erken tamamlanması durumunda elektriğin ilan edilen saatten önce verilebileceğini belirtti.

Banaz ilçesinde 3 saatlik elektrik kesintisi

Banaz ilçesinde, 21 Nisan günü saat 09:00 ile 12:00 arasında 3 saat süresince elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler ise şu şekilde sıralandı:

Afyon Demiryolu Sokak

Azmi Özkuk Cadde

Azmi Özkuk 1 Sokak

Azmi Özkuk 2 Sokak

Demirciler Sokak

Kurtuluş Cadde

Kurtuluş 1 Sokak

Kurtuluş 2 Sokak

Göğem Köyü ve çevresinde 8 saatlik kesinti

Uşak Merkez’e bağlı Göğem köyü ve çevresinde ise aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında 8 saat süresince elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde duyuruldu:

Göl Küme Evleri (Gölet Trafo ve Yeni Trafo bölgeleri)

Göğem Köyü Sokakları

TR-1 ve TR-2 bölgeleri

Bu bölgelerde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri süresince belirli bölgelerde çalışmalar yoğunlaşacak.

21 Nisan Pazartesi Uşak'ta elektrik kesintisi hangi saatlerde olacak?

Kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erecek. Elektrik kesintilerinin olduğu saatler, yerel olarak değişiklik gösterebileceği için OEDAŞ Elektrik tarafından yapılan duyurularda belirtilen saatlere dikkat edilmesi önerilmektedir. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmekte olup, hizmetin daha verimli ve kesintisiz hale gelmesi için yapılan bu çalışmalar vatandaşların anlayışına sunulmaktadır.

21 Nisan Pazartesi Uşak'ta elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler

Kesintilerden etkilenmesi beklenen mahalleler, OEDAŞ Elektrik tarafından ilçelere göre ayrı ayrı listelenmiştir. Her bir bölgedeki sokak isimleri ve kesinti süreleri aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır.