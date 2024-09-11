İzmir merkezli Fethiye Kalesi'nde uzun süredir beklenen kurtarma ve temizlik çalışmaları için Fethiye Belediyesi ve Fethiye Müze Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Müze Müdür Vekili Deniz Ongun tarafından imzalandı. Bu kapsamda arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve restoratörlerden oluşan uzman bir ekip, yüzey temizliği ve kazı çalışmalarını yürütecek.

Fethiye Kalesi'nde kapsamlı çalışmalar başlıyor

Protokolün ardından Fethiye Kalesi'nde yürütülecek kazı ve temizlik çalışmaları, kalenin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Yapılacak kazıların ardından röleve ve restitüsyon çalışmalarına da başlanacak, böylece kalenin restorasyonu için önemli bir adım atılacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 2021 yılında Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etmiş, bu görüşmede Fethiye Kalesi'nin turizm potansiyeli ve çözülmesi gereken sorunları masaya yatırılmıştı. Bu ziyaretin ardından başlatılan çalışmalar, bölgenin tarihi mirasını koruma adına önemli bir sürecin başlangıcını işaret ediyor.