Fethiye Belediyesi’nin Ağustos ayı Meclis toplantısında, Belediye Başkanı Alim Karaca'nın açıklamaları, ilçenin geleceğini şekillendirecek önemli adımları ortaya koydu. Karaca, Fethiye'nin ana yollarından başlayarak dekoratif aydınlatma projelerine hız vereceklerini belirtti. Bu kapsamda, 17-18 Eylül tarihlerinde iki büyük ihale gerçekleştirilecek ve ilçenin aydınlatma sistemleri baştan sona yenilenecek.

Modern bir dokunuş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçeye daha şık ve modern bir görünüm kazandırmak amacıyla, mevcut sodyum buharlı armatürlerin LED sistemlerine dönüştürüleceğini ve bu sayede önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacağını ifade etti. Proje, Dünya Bankası’ndan alınan 3 milyon 100 bin Euro’luk düşük faizli kredi ile finanse edilecek. Karaca, bu kredinin geri ödemesinin ilk 5 yılı ödemesiz olmak üzere, toplamda 25 yıl süreceğini ve belediye bütçesine büyük bir yük getirmeyeceğini belirtti.

Fethiye’nin çehresi değişiyor

Dekoratif aydınlatma projesi kapsamında, Fethiye'nin ana caddelerine 1200 adet yeni aydınlatma direği yerleştirilecek. Bu yenilikler, ilçenin hem yerli hem de yabancı turistler için daha cazip hale gelmesine katkıda bulunacak. Karaca, "Fethiye, son dönemde ülke genelinde büyük ilgi gören bir yer haline geldi. Bu projelerle ilçemizin cazibesini artıracağız," dedi.

Fethiye’de tarihi mirası koruma çalışmaları da hızla devam ediyor. Amintas Mezarları yolunun yenilenmesi, tarihi Fethiye Kalesi’nin restorasyonu ve antik Cadianda kenti kazılarına verilen destekle birlikte, ilçenin turizm potansiyeli daha da genişletilecek.

Fethiye’nin geleceği parlak

Fethiye, bu projelerle hem estetik açıdan yenilenirken hem de enerji tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir bir kent olma yolunda önemli bir adım atıyor. Yakın zamanda, Fethiye’nin geceleri ışıl ışıl parlayan bir şehir olarak tanınacağı bir gerçek. Bu yeniliklerle Fethiye, adeta bir cazibe merkezi haline geliyor.