İDO, Muğla Belediyesi iş birliğiyle 31 Mayıs’ta başlayacak Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca düzenleyeceği seferler ile bölgenin turizm faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacak.

Ege’nin güneydoğusundaki en büyüleyici adalardan biri olan Rodos, tarihi dokusu, berrak denizi, tertemiz sahilleri ve muhteşem Ege lezzetleri ile tatil severlere İDO ayrıcalığı ile benzersiz bir yaz tatili deneyimi vaat ediyor.

Rota oluşturuldu!

Muğla Belediyesi ve MUTTAŞ iş birliği ile planlanan Rodos hattı, İDO’nun Ege Denizi’ndeki uluslararası taşımacılıktaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası. Fethiye çıkışlı olarak düzenlenecek seferler, Muğla Belediyesi’nin önemli desteğiyle, bölge turizmini canlandırmayı ve kültürel köprüler kurmayı hedefliyor.

Yaz boyunca kesintisiz seferler

İDO’nun Rodos Adası’na yaz dönemi boyunca gerçekleştireceği sefer planı şu şekilde olacak:

- 1 Mayıs Cumartesi başlayacak seferler, Haziran ayı boyunca haftanın 4 günü yapılacak.

- Gidiş: Fethiye’den saat 08:30

- Dönüş: Rodos’tan saat 17:30

- Temmuz-Ağustos dönemi yüksek sezon boyunca, haftanın her günü karşılıklı seferler düzenlenecek.

- Eylül döneminde ise tekrar haftanın 4 günü olacak şekilde seferler karşılıklı olarak yapılacak.

İDO, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında toplam 192 karşılıklı sefer gerçekleştirmiş olacak. Güneşli plajları, lezzetli Ege mutfağı ve sıcak atmosferiyle Rodos, yaz aylarının vazgeçilmez destinasyonları arasında yer alıyor. Bu yaz İDO konforu ile seyahat severleri Rodos rotasında keyifli bir yolculuk bekliyor.

Ege’nin karşı kıyısına ulaşmak daha kolay

İDO’nun yeni rotasında sunduğu bilet fiyatları da seyahat severler için oldukça cazip:

- Gidiş-dönüş açık bilet:

- Yetişkin: 85 EURO

- 06–12 yaş: 45 EURO

- 0–6 yaş: 5 EURO

- Aynı gün gidiş-dönüş:

- Yetişkin: 65 EUR

- 06–12 yaş: 32,50 EURO

- 0–6 yaş: 5 EURO

- Tek yön bilet:

- Yetişkin: 45 EURO

- 06–12 yaş: 22,50 EURO

- 0–6 yaş: 5 EURO