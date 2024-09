The Times, "Best places for a beach holiday in October" başlığıyla Ekim ayı için en iyi plaj tatili destinasyonlarını açıkladı. 11 farklı ülkenin önde gelen tatil bölgelerinin yer aldığı listede Türkiye'den sadece Fethiye bulunuyor. Bu liste, Ekim ayında hem doğayla iç içe hem de huzurlu bir tatil yapmak isteyenlere önemli öneriler sunuyor.

Aileler için kusursuz seçenek: Fethiye

The Times, Fethiye'yi "aileler için kusursuz bir seçenek" olarak tanımlıyor. İngiltere'den Dalaman Havaalanı'na direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın en gözde tatil merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fethiye’de tatilciler, çam ormanlarıyla çevrili dağlarda bisiklet sürüp, ünlü Ölüdeniz plajının eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatını yakalayabilirler. Ayrıca, geleneksel gulet turlarıyla Kelebekler Vadisi gibi doğal harikaları keşfetmek de tatilin olmazsa olmazları arasında.

Likya Yolu ve Tarihi Zenginlikler

Fethiye, sadece plajlarıyla değil, tarihi dokusuyla da büyülüyor. Antik Likya Yolu üzerinde yürüyüş yaparak kaya mezarlarını keşfetmek, tarih ve doğayı bir arada yaşama imkânı sunuyor.