Son dönemde sıkça tartışılan sektördeki tekelleşme iddiaları, Mert Turak’ın katıldığı yeni filmi Tete ve Masal Rüyalar Diyarı galasında yeniden gündeme geldi. Başarılı oyuncu, özellikle sektöre yeni adım atan gençlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, iddiaları farklı bir açıdan ele aldı.

“Her yıl Güzel Sanatlar ve Konservatuvarlardan 200’den fazla oyuncu mezun oluyor. Ancak bu gençler, menajerlerin ünlü isimlerle çalışmayı tercih etmesi nedeniyle sektöre girişte ciddi engellerle karşılaşıyor. Devlet ve şehir tiyatroları da nadiren sınav açıyor. Bu durum yeni mezun oyuncuları oyunculuk dışında her şeyle uğraşmak zorunda bırakıyor. Rekabete buradan bakmalıyız: Oyuncularımızı ağırlayacak yeterli tiyatromuz var mı?” dedi.

“Ben böyle bir zorbalık yaşamadım”

Muhabirlerin “Siz hiç bu tür zorbalıklarla karşılaştınız mı?” sorusuna ise Mert Turak, “Şehir tiyatrolarında her akşam sahneye çıktığım için olabilir, böyle bir şey yaşamadım. Eğer olduysa da arkamdan dönmüştür, hiç haberim yok” şeklinde yanıt verdi.