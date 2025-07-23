Fethiye’de hakkında 12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fethiye ilçesi İncirköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs yakalandı.

O.D. çok sayıda suçtan aranıyordu

50 yaşındaki O.D., “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek (2 kez), nitelikli olarak konut dokunmazlığını ihlal etme, birden fazla kişiyle tehdit, basit yaralama, açığa imzanın kötüye kullanılması” suçlarından toplam 6 ayrı dosyadan aranıyordu. Hakkında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin yürüttüğü planlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi

Yakalanan O.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın bölgede suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.