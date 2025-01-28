Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, acı bir haberle takipçilerini üzüntüye boğdu. Cumbul, eniştesi Tekin Alkan’ın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"Işıklarda uyusun"

Cumbul, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Biricik eniştemi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklarda uyusun.”

Tekin Alkan’ın cenazesi 30 Ocak 2025 tarihinde Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı’nda yapılacak. Cenaze merasimi öncesinde, 29 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Moda Kilisesi salonunda başsağlığı kabul edilecek. Ayrıca, Alkan ailesi bir ricada bulunarak çiçek gönderilmesi yerine bağış yapılmasını istedi.

Cumbul’un paylaşımında ayrıca ailesinin diğer üyeleri de anıldı. Paylaşımda, Tekin Alkan’ın çok sevilen bir eş ve baba olduğu, aynı zamanda birçok yakın akraba ve dost için özel bir kişi olduğu vurgulandı. Cumbul’un takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı dileklerini iletti.