Fethiye’de bu yıl da Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında anlamlı bir anma programı düzenlendi. Uğur Mumcu Parkı ve Bahriye Üçok Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde devrim şehitleri anıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, anıtlara karanfil bırakılmasıyla devam etti.

Fethiye Belediye Başkanı ve katılımcılar anma törenindeydi

Anma programına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Topçu, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Devrim Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan ADD Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Topçu, devrim şehitlerinin mücadelesine dikkat çekerek, “Batı emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerinin hain saldırılarıyla hayatını kaybeden devrim şehitlerimizi minnetle, özlemle anıyoruz. Onların mücadelesi, bugün bizlere ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Gençler devrim şehitlerinin izinden gidecek

Etkinlik kapsamında Bahriye Üçok Parkı’nda da bir anma töreni düzenlendi. ADD Gençlik Kolları Başkanı Havva Sıla Türkmen, burada yaptığı konuşmada, gençlerin devrim şehitlerinin ideallerine sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, “Adalet ve Demokrasi Haftası, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir mücadele ve kararlılık haftasıdır” dedi.

Etkinlikler, Bahriye Üçok Anıtı’na karanfillerin sunulmasının ardından sona erdi.