Anadolu Ajansı'nın gözaltına alındığını duyurduğu Alparslan Kuytul, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Anadolu Ajansı, eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul’un, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuştu. Haberde, Kuytul’un gözaltına alındığı ve ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptığı, bu gösteriye katılan 34 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kuytul sosyal medyadan açıklama yaptı

Ancak, söz konusu haberin ardından Alparslan Kuytul, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gözaltına alındığı iddiasını yalanladı. Kuytul, paylaştığı mesajında gözaltına alınmadığını belirterek, haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kuytul şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna açıklamamdır!

Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır. Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum. Ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler. Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu Ajansı'nı kaynak göstermektedirler. Anadolu Ajansı derhal tekzip yayınlamalıdır!