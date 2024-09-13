Fethiye Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında “Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım” temasıyla çevre dostu ulaşım ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik eden bir dizi etkinlik düzenliyor. Hafta boyunca gerçekleştirilecek bisiklet turları, DJ performansları ve sinema gösterimleri ile Fethiye halkı, sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanacak.

Sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, 16 Eylül’de Çalış Sahil Bandı’nda gün batımında bisiklet sürüşü ile başlıyor. DJ performansı eşliğinde düzenlenecek bu etkinlik, yerel halkı hem eğlendirecek hem de bisiklet sürüşünü teşvik edecek. Etkinlikler kapsamında her gün farklı bir bisiklet turu düzenlenecek. Örneğin, 17 Eylül’de “Sabah Bisikletle İşe Gitmek Yeni Rutinimiz” etkinliği, iş ve yaşam alışkanlıklarında sağlıklı değişiklikler yapmayı hedefliyor.

Çeşitli rotalarda bisiklet turları

18 Eylül Çarşamba günü, Beşkaza Meydanı’nda başlayarak Yeşil Vadi’ye düzenlenecek bisiklet turu, doğal güzellikler içinde keyifli bir sürüş deneyimi sunacak.

19 Eylül Perşembe günü ise, Yeşilüzümlü-Cadianda rotasında tarihi ve doğa manzaralı bir bisiklet turu planlanıyor.

20 Eylül Cuma günü, Fethiye İşletme Fakültesi’nden Beşkaza Meydanı’na kadar sürecek bir başka bisiklet turu düzenlenecek.

Arabasız gün ile temiz bir nefes

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın en dikkat çekici etkinliği, 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan ‘Arabasız Gün’. Fethiye’nin Cahit Gündüz Caddesi, Karayolları ile DSİ arasındaki yol trafiğe kapatılarak, yayalara ve bisikletlilere ayrılacak. Bu etkinlik, şehirde temiz hava ve araçsız bir yaşam deneyimi sunarak sürdürülebilir ulaşımın önemini vurguluyor.

Sinema gösterimi ile farkındalık artıyor

Etkinliklerin bir diğer dikkat çekici kısmı ise 21 Eylül Cumartesi akşamı Özer Olgun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Uçan İskoçyalı” film gösterimi. Bu film, bisiklet kullanımının önemini ve sağlıklı yaşamı anlatan bir hikaye ile izleyicilere ilham verecek.

Belediye Başkanı’ndan davet

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliklere tüm halkı davet ederek, “Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca şehrimizin paylaşımlı alanlarında birlikte sürdürülebilir ulaşımı deneyimlemeye davet ediyoruz” dedi. Karaca, etkinliklerin sosyal medyada paylaşılması için katılımcıları #ŞehriBirlikteYaşayalım ve #AvrupaHareketlilikHaftası hashtaglerini kullanmaya davet etti.