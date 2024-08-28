Alternatif rock müziğin yetenekli isimlerinden Barış Kocatürk, 15 Eylül 2024 Pazar akşamı, İzmir'in popüler mekanlarından 6:45 KK Bornova'da sahne alacak. Saat 22:00'de başlayacak olan bu özel konser, müzikseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

Barış Kocatürk, kendine has tarzı ve güçlü vokaliyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Son dönemde yayımladığı parçalarla adından sıkça söz ettiren sanatçı, sahne performansıyla da dikkat çekiyor. İzmirli müzikseverler, bu özel gecede hem eski hitleri hem de yeni şarkıları canlı dinleme fırsatı bulacak.