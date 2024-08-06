İki Çeşme: İzmir’in tarihi mirası

İzmir’in köklü semtlerinden biri olan İki Çeşme, adını iki tarihi çeşmeden alıyor. Eşrefpaşa Caddesi’nden Eşrefpaşa yönüne doğru çıkarken, sol tarafta göreceğiniz bu iki çeşme, semtin adını aldığı yerlerdir.

Tarihi görünüm

İki Çeşme, aslında üst üste konmuş iki çeşme ile tanınır. 1930 yılında yol genişletme çalışmaları sırasında eski çeşme yukarıda kalmış, bu nedenle onun hemen altına yeni bir çeşme yapılmıştır. Böylece, birbirinin hemen altında yer alan bu iki çeşme ortaya çıkmış ve bölgeye adını vermiştir.

Üstteki çeşmenin üzerinde 1768 tarihi yazılıdır; ancak bazı kaynaklar, bu çeşmenin 1720'den önce Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığını öne sürer. Ne yazık ki, bu çeşmeler günümüzde akmamaktadır.

Tarihçesi

Çeşmelerin bulunduğu duvar, 20. yüzyılın başlarında Eşref Paşa Duvarı olarak anılmıştır. Önceki adı ise Küçük Mehmet Ağa Duvarı’dır. Eşrefpaşa Caddesi, Çankaya semtindeki Gazi Osman Paşa Bulvarı ile Yağhaneler semtindeki Yeşillik Caddesi'ni birleştiren önemli bir caddedir. Caddenin büyük bölümü, Belediye Başkanı Eşref Paşa tarafından açtırılmıştır ve daha sonra 1913-1917 yılları arasında İzmir valiliği yapan Rahmi Bey döneminde tamamlanmıştır.

Şehir hızla gelişirken, caddenin genişletilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, 1962-1963 yıllarında, Saray Sineması ile İkiçeşmelik Camii arasındaki 650 metrelik bölümde 201 ev ve 280 dükkan yıkılmıştır. Bu çalışmalar, Varyantın taşıt yükünü hafifletmiş ve Aydın yönünden gelen motorlu taşıtların Basmane semtine ulaşımını kolaylaştırmıştır.

İki Çeşme'yi ziyaret ederken, İzmir'in tarihi dokusunu ve şehirleşme sürecini yakından keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Bu eski çeşmeler, kentin geçmişini anlatan önemli birer semboldür.

İki Çeşme’ye nasıl ulaşılır?

Ulaşım:

Toplu taşıma: İzmir'in çeşitli bölgelerinden Eşrefpaşa'ya ulaşmak için otobüs veya dolmuş kullanabilirsiniz. Eşrefpaşa Caddesi'ne gelen toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Özel araç: Eşrefpaşa Caddesi üzerinde aracınızla seyahat edebilirsiniz. Etrafındaki park yerleri, ziyaretinizi kolaylaştıracaktır.

Adres: Eşrefpaşa Caddesi, İki Çeşme, İkiçeşmelik Semti, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.