İzmir Körfezi, kötü kokular ve artan balık ölümleri ile mücadele ediyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki kirliliğin yönetim kaynaklı olduğunu belirtti. "Maalesef şu anda tüm zamanların en kirli körfezini yaşıyoruz" diyen Yaşar, mevcut durumun acil çözüm gerektirdiğini ifade etti.

“Betonlaşma Doğa Katliamıdır”

Prof. Dr. Yaşar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin nedenleri üzerine Elips Haber muhabiri Deniz Dalgıç’a önemli açıklamalarda bulundu. Körfeze sürekli kirliliğin aktığını belirten Yaşar, "2002 yılında arıtmalar yapıldı ve Körfez mavileşmeye başladı. Ancak 2005'te bu gelişmeyi terk ettik. O dönemdeki Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ile bilimsel görüşmeler yapıyorduk. Fakat onun vefatından sonra Aziz Kocaoğlu ile hiçbir iletişim kuramadık. 2007'de ise derelerin altı betonlandı. Bu, doğa katliamıydı ve 'sonun başlangıcı' oldu" dedi.

“Körfezde Durum Kötüleşiyor”

Tunç Soyer döneminde de kirlilikle ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini vurgulayan Yaşar, "Geçen yıl haziran ayında balık ölümleri ilk sinyallerini verdi. Bu yıl 20 Ağustos'tan sonra yaşanan plankton patlaması ve akabinde balık zehirlenmeleri beklenen bir durumdu" ifadelerini kullandı.

“Arıtma ile Kurtulabiliriz”

Prof. Dr. Yaşar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği gidermek için tek çözümün arıtma olduğunu belirtti. "Körfez arıtmaları çalıştırıldığında bir yıl içinde kendini toparlar. 2002'de bu durumu yaşamıştık" dedi.

“Akdeniz’in En Verimli Körfezi”

İzmir Körfezi'nin, Akdeniz’in en verimli bölgesi olduğunu vurgulayan Yaşar, "Levrek, çipura, dil balığı ve granyöz gibi değerli balık türleri burada yaşıyor. Ancak körfez bilimle yönetilmiyor. Bilime inanan bir yönetim şart" dedi. Herkesin körfezin yanından geçerken burnunu kapattığını ekleyen Yaşar, durumun aciliyetine dikkat çekti.