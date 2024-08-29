Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gemiler Darboğaz Mevkii'nde yürüttüğü temizlik operasyonu ile bölgedeki çevre kirliliğine dikkat çekti. Yürüyüş yolu ve deniz dışında araçla ulaşımın mümkün olmadığı bu bölgede yapılan çalışmalarda, yaklaşık 50 poşet çöp toplandı.

Gönüllülerden büyük destek

Temizlik çalışmaları, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra tatilciler ve gönüllülerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Plastik atıklar, cam kırıkları ve diğer çevresel zararlılar, ekiplerin özverili çabaları sayesinde temizlendi.

"Çevreyi korumak hepimizin görevi"

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha şefi Mehmet Duran, "Darboğaz koyunu temizlemek için düzenli programlar oluşturuyoruz. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen bölgede hala ciddi çevre kirliliği yaşanıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu bölgenin temiz kalması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor," diyerek çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.