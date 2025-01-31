Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Göcek Tüneli’nin yüksek geçiş ücretleri kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor. CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 950 metrelik tünelden binek araçlar için alınan 60 TL’lik ücretin özellikle turizm sektörüne ağır bir yük getirdiğini belirtti.

"Ambulanslar bile ücret ödüyor"

Başkan Karaca, Göcek Tüneli'nden ambulansların dahi ücret ödeyerek geçmek zorunda bırakıldığını vurgulayarak, "Bu kabul edilemez bir durumdur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok" ifadelerini kullandı. Yüksek geçiş ücretlerinin hem yerel halkı hem de bölgedeki turizm faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Karaca, çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"Resmi yazı talep ettik"

Göcek Tüneli'nin işletme süresi hakkında da belirsizlikler olduğunu aktaran Karaca, yeni atanan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı ile görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiklerini belirterek, “İlçe başkanı, işletme süresinin 2026’nın başında sona ereceğini söyledi. Ancak biz resmi bir yazı talep ettik. Eğer bu yazı gelirse kamuoyuna detaylı bir basın açıklaması yapacağız” dedi.

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ise sözleşme süresiyle ilgili farklı bilgilere ulaştıklarını belirtti. Koyuncu, "31 Aralık 2025’te sona ermesi gereken anlaşma, 20 Mayıs 2030’a uzatılmış görünüyor. Bu durumun netleşmesi için yetkililerden açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.