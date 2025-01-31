Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Rotary Kulübü ile imzaladığı GİKA (Girişimci Kadınlar) protokolü kapsamında, ailesine ek gelir sağlamak için üretim yapan kadınları ekonomik yaşama kazandırmayı amaçlayan önemli bir projeye imza attı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in makamında gerçekleştirilen imza törenine, Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili, Başkan Yardımcısı Şardan Yamaç, Meslek Tanıtım Komite Başkanı Zafer Menteşoğlu ve Rotary Kulübü Üyesi Mehmet Oğuz Kabaçam katıldı.

8 bin kadına girişimcilik eğitimi verilecek

Protokol kapsamında, 8 bin kadına girişimcilik eğitimleri verilerek e-ticarete yönlendirilmeleri sağlanacak. Bu sayede kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri dijital platformlarda satışa sunarak ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunabilecek.

Başkan Günel: "Güçlü kadın, güçlü toplum"

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların üretim süreçlerinde aktif rol almalarının önemine vurgu yaparak, “Kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşması, güçlü bir toplumun temelidir. Kadın emeğinin değerlendirilmesi için her türlü projeye destek vermeye hazırız” dedi.

Rotary Kulübü’nden teşekkür

Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili, GİKA projesinin kadın girişimciler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu proje sayesinde Kuşadalı kadınlar daha güçlü olacak” ifadelerini kullandı.