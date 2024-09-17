Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Fethiye’de düzenlenen etkinlikler, Çalış Sahil Bandı’nda gerçekleştirilen bisiklet sürüşü ile başladı. Fethiye Belediyesi'nin "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım" temasıyla organize ettiği etkinlikler, hafta boyunca çeşitli aktivitelerle devam edecek.

Sağlıklı yaşam için pedalladılar

Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik etmenin yanı sıra sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Etkinlikler çerçevesinde, Çalış Sahil Bandı’nda gün batımında düzenlenen bisiklet sürüşü, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Fethiye Belediyesi'nin DJ performanslarıyla renklendirdiği etkinlik büyük ilgi gördü.

Etkinlik takvimi

- 18 Eylül Çarşamba: Saat 11.00’de Beşkaza Meydanı'ndan Yeşil Vadi’ye bisiklet turu.

- 19 Eylül Perşembe: Saat 11.00’de Beşkaza Meydanı'ndan Yeşilüzümlü-Cadianda’ya bisiklet turu.

- 20 Eylül Cuma: Saat 11.00’de İşletme Fakültesi'nden Beşkaza Meydanı’na bisiklet turu.

- 21 Eylül Cumartesi: Saat 11.00’de Beşkaza Meydanı'ndan Sea Me Beach’e bisiklet turu. Aynı gün saat 19.45’te Özer Olgun Kültür Merkezi’nde ‘Uçan İskoçyalı’ sinema gösterisi yapılacak.

- 22 Eylül Pazar: Saat 10.00’da Karayolları’ndan ‘Arabasız Gün’ etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik nedeniyle Cahit Gündüz Caddesi, Karayolları ile DSİ arasındaki yol trafiğe kapatılacak.

Dikkat Çeken Etkinlikler

Hafta boyunca bisiklet turları, DJ performansları ve sinema gösterimleri gibi birçok açık hava etkinliği düzenlenecek. Etkinlikler, çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını teşvik etmenin yanı sıra katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.