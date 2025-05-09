Taksiciler için yeni dönem başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, taksimetreyle entegre yeni nesil ödeme cihazlarını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
Taksi taşımacılığı sektöründe büyük bir dijital dönüşümün eşiğindeyiz. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksi işletmecilerini ilgilendiren önemli bir düzenleme için Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırladı. Taslakta, taksimetreyle uyumlu yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale getiriliyor.
Düzenlemenin amacı ne?
Yeni düzenlemenin temel hedefleri şöyle sıralanıyor:
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Belge düzeninde standart sağlamak
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Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak
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Kartlı ödeme sistemlerini yaygınlaştırmak
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Taksicilik faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak
Cihazlar için teknik şartlar geliyor
Tebliğ taslağına göre, ödeme kaydedici cihazların bazı teknik gereksinimleri karşılaması gerekecek. Bu gereksinimler arasında:
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Taksimetreyle entegre çalışabilme
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Belge üretme ve veri aktarımı yetkinliği
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Gelir İdaresi'nin sistemlerine uygunluk
şartlarının yer aldığı belirtiliyor. Bu sayede taksi yolculuklarında hem şeffaf hem de belgelendirilebilir bir ödeme süreci hedefleniyor.
Süreç nasıl işleyecek?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağı, şu anda kamuoyunun görüşüne açık. 23 Mayıs 2025 tarihine kadar paydaşlardan görüş ve öneriler toplanacak.
Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından:
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Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi netleşecek
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Cihaz üretimi ve onay süreçleri başlayacak
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İşletmecilere sistemin işleyişi anlatılacak
Yolcu ve işletmeciye ne kazandıracak?
Yeni nesil cihazlarla birlikte taksi kullanıcıları artık:
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Kredi/banka kartı ile ödeme yapabilecek
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Alışveriş fişi ya da e-fatura alabilecek
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Güvenli ve takip edilebilir ödeme süreci yaşayacak
Taksi işletmecileri ise dijital altyapıya uyum sağlayarak, vergi süreçlerini daha kolay yönetebilecek.