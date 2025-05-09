Taksiciler için yeni dönem başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, taksimetreyle entegre yeni nesil ödeme cihazlarını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Taksi taşımacılığı sektöründe büyük bir dijital dönüşümün eşiğindeyiz. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksi işletmecilerini ilgilendiren önemli bir düzenleme için Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırladı. Taslakta, taksimetreyle uyumlu yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale getiriliyor.

Düzenlemenin amacı ne?

Yeni düzenlemenin temel hedefleri şöyle sıralanıyor:

Belge düzeninde standart sağlamak

Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak

Kartlı ödeme sistemlerini yaygınlaştırmak

Taksicilik faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak

Cihazlar için teknik şartlar geliyor

Tebliğ taslağına göre, ödeme kaydedici cihazların bazı teknik gereksinimleri karşılaması gerekecek. Bu gereksinimler arasında:

Taksimetreyle entegre çalışabilme

Belge üretme ve veri aktarımı yetkinliği

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şartlarının yer aldığı belirtiliyor. Bu sayede taksi yolculuklarında hem şeffaf hem de belgelendirilebilir bir ödeme süreci hedefleniyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağı, şu anda kamuoyunun görüşüne açık. 23 Mayıs 2025 tarihine kadar paydaşlardan görüş ve öneriler toplanacak.

Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından:

Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi netleşecek

Cihaz üretimi ve onay süreçleri başlayacak

İşletmecilere sistemin işleyişi anlatılacak

Yolcu ve işletmeciye ne kazandıracak?

Yeni nesil cihazlarla birlikte taksi kullanıcıları artık:

Kredi/banka kartı ile ödeme yapabilecek

Alışveriş fişi ya da e-fatura alabilecek

Güvenli ve takip edilebilir ödeme süreci yaşayacak

Taksi işletmecileri ise dijital altyapıya uyum sağlayarak, vergi süreçlerini daha kolay yönetebilecek.