Fethiye’nin Nif Mahallesi'ndeki Kırkpınar mevkiinde, Maliye Bakanlığı tarafından Fethiye Belediyesi’ne tahsis edilen arazideki kaçak yapılar, Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Kanun Dışı İnşaatlar Hızla Yok Ediliyor

Mera olarak kullanılması gereken alanda, yasalar çerçevesinde inşa edilmesi gereken üç yapının yıkımı, zabıta ekiplerinin denetiminde gerçekleştirildi. 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine dayanarak Fethiye Belediyesi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yıkılan bu üç yapının ardından, aynı bölgede 25 yapının daha yıkılacağı bildirildi.

Fethiye Belediyesi E-Haciz Uygulamasını Genişletti

Diğer yandan, Fethiye Belediyesi, çeşitli nedenlerden ötürü ceza almasına rağmen cezalarını ödemeyenler hakkında e-haciz işlemlerine başladı. Özellikle kaçak yapılar nedeniyle borçlanan kişilerin hesaplarındaki varlıklar bloke edilerek borçların tahsili hedefleniyor. E-haciz uygulanan kişinin veya kurumun borcunu tamamen ödemediği sürece e-haciz kaldırılamıyor.