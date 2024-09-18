Sarayköy Belediyesi, uyuşturucu kullanımının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmek için hazırladığı “Bir Şey Olmaz” adlı tiyatro oyunuyla, ilçedeki gençler ve aileler üzerinde farkındalık yarattı.

Uyuşturucuya karşı sanatla mücadele

Sarayköy Belediyesi’nin tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenen “Bir Şey Olmaz” adlı tiyatro oyunu, uyuşturucu bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi. Sarayköy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Oyunun, özellikle gençler üzerinde farkındalık yaratmak amacıyla sahnelendiği belirtilirken, belediye yetkilileri bu tür projelerle toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmayı hedefliyor.

"Gençlerimizi tehlikelerden korumak için çalışıyoruz"

Tiyatro gösteriminin ardından bir konuşma yapan Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, uyuşturucu kullanımının ilçede giderek artan bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Başkan Konya, "Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede gençlerimizi korumak ve bu tehlikeli yoldan uzak tutmak amacıyla önemli bir adım attık. Bu bağlamda, ‘Bir Şey Olmaz’ adlı tiyatro oyunu ile hemşehrilerimize hem düşündürücü hem de eğitici bir mesaj verdik," ifadelerini kullandı.

Tiyatronun çarpıcı içeriği

Oyun, uyuşturucu bağımlılığına sürüklenen gençlerin yaşamlarında yaşadıkları zorlukları, bu bağımlılığın aileler ve toplum üzerinde yarattığı hasarları ele alıyor. Başkan Konya, oyunun her sahnesinin izleyicilerde derin bir etki bıraktığını ve sahnedeki oyuncuların güçlü performanslarının bu farkındalık projesinin başarısını pekiştirdiğini belirtti.

Tiyatro oyunuyla gelen farkındalık

“Bir Şey Olmaz” adlı tiyatro oyunu, sadece Sarayköy'de değil, aynı zamanda Türkiye genelinde uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadelede önemli bir örnek teşkil ediyor. Sarayköy Belediyesi’nin bu projesi, gençlerin ve ailelerin uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmesine katkı sağlarken, belediye bu tür farkındalık projelerini sürdürmeye kararlı olduğunu açıkladı.