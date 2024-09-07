Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde taksi durağına gelen bir kişinin taksicileri tabancayla tehdit etmesi üzerine, taksicilerle eğlence mekanında çalışan kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kavganın ardından bölgeye toplanan kalabalık, eğlence mekanının kapatılmasıyla dağıldı. Olayda gözaltına alınanların olduğu da öğrenildi.