Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Yangın 7. saatini geride bırakırken, Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, 21 hava aracının (6 uçak, 15 helikopter) yanı sıra bir deniz aracıyla da yangına müdahale edildiğini belirtti. Ayrıca, 130 arazöz, 123 çeşitli araç ve 25 iş makinesinin de alanda yangını kontrol altına almak için çalıştığını ifade etti.

Yerleşim yerlerinde şu an tehdit yok

Vali, yerleşim yerlerinin şu anda tehdit altında olmadığını, köylüler ve STK'ların yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini de ekledi. Bazı yerlerde ulaşım sıkıntıları nedeniyle yangın daha zor kontrol altına alınmaya çalışılsa da ekipler yangını durdurmak için var güçleriyle çalışıyor. Akbıyık, yangının çıkış nedenine dair jandarmanın araştırmalarının sürdüğünü belirterek, bölgede arıcılar olduğunu ve yangının çıkış sebebinin henüz netleşmediğini kaydetti.

Gece görüşlü helikopterlerle müdahalenin devam edeceği de bildirildi.

Vali Akbıyık'ın açıklamaları şu şekilde: "Orman yangını başladı. Orman Genel ve Bölge Müdürlüğümüzün tüm ekipleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin itfaiye araçları, Devlet Su İşleri, AFAD, sağlık, emniyet teşkilatımızın, jandarmamız yangına müdahale ediyoruz. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. 21 hava aracımız, 6'sı uçak, 15'i helikopter ile 1 deniz aracımız da bu çalışmalara destek verdi. 130 civarı arazöz, 123 civari çeşitli araçlar ve 25 civarı iş makinesi alanda çalışma yapıyor. Büyük geçmiş olsun, inşallah ekiplerimiz var gücüyle kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabii yangın geniş bir alanda. Bazı yerlerde ulaşım sorunu var. Rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdi. İnşallah durduracağız. Bu arada STK'larımız bölgede. Köylülerimiz bütün traktör ve arazözleriyle orman teşkilatımıza, jandarmamıza, AFAD'ımıza destek veriyor. İnşallah durduracağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı durdurulmaya çalışılıyor. Bazı yerlere gördüğünüz gibi ulaşılamıyor. İtfaiye ve arazözler geriden ve uzaktan su sıkmaya çalışıyor. Ama yukarıdan uçak ve helikopterlerimiz şu anda çalışıyorlar. Yangın Sarnıç köyümüze yakın ancak şu an itibariyle yerleşim yerleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Olmaması için de gerekli tedbirleri aldık. Köyün etrafında arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, jandarmamız, ormancılarımız görevlendirildiler. Mevzilerin altında tedbirleri aldılar. Çıkış nedenini jandarmamız araştırıyor. Henüz net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Bölgede arıcılar var. Başka nedenle mi diye de şu anda araştırmamız devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla bir tane kovanların başında olan yapı yandı. Yanan kovanlar ve zeytinlikler de var. Şu an bunların miktarını söylemek biraz zor. Yarın inşallah kontrol altına alındıktan sonra bunların hepsi tespit edilecek, ortaya çıkarılacak. Gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor inşallah devam edeceklerini ümit ediyorum."