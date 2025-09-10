AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve Nazilli ile birlikte 6 ilçeye sağlık hizmeti götüren Nazilli Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığınca çeşitli branşlarda 5 yeni hekim atanarak görevlerine başladılar.

Nazilli ilçesinin yanı sıra Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine de sağlık hizmeti veren Nazilli Devlet Hastanesine 5 yeni uzman hekimlerin atanması sevinç ile karşılandı.

Nazilli Devlet Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Gamze Tüten ve Uzm. Dr. Arzu Ateş ile İdari Mali Hizmetler Müdürü Fatih Çakır; Nazilli Devlet Hastanesinde göreve başlayan uzman hekimler; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mert Arslan, Kardiyoloji Uzmanları Uzm. Dr. Ertan Andaç Al ve Uzm. Dr. Ceren Özdemir Al, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Beyza Şallı ile Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Emre Balta’yı makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akaya, “Hastanemize atanarak görevlerine başlayan hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, şehrimize ve hastanemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

