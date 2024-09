Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 32 yaşındaki sanatçının serveti 1,3 milyar dolara ulaştı. Selena'nın bu başarısında, 2020 yılında kurduğu Rare Beauty'nin büyük rol oynadığı belirtildi. Ayrıca müzik kariyerinden ve oyunculuk çalışmalarından da önemli gelir elde eden Gomez, aynı zamanda ruh sağlığı girişimi Wondermind ve çeşitli marka ortaklıklarıyla da adından söz ettiriyor.

Selena Gomez'in başarı hikayesi, yakın arkadaşı Taylor Swift'in izinden gidiyor. Swift, bu yıl dünya çapında yankı uyandıran Eras Tour turnesi sayesinde milyarderler arasına katılmıştı. Ancak Selena'nın servetinin önemli bir kısmı, Swift'ten farklı olarak müzik dışındaki yatırımlardan geliyor. Müzik gelirleri daha sınırlı olan Gomez, canlı performanslarından kazanç sağlarken, esas olarak Rare Beauty'nin büyük başarısı sayesinde milyarder oldu.

Selena, halen "Only Murders in the Building" dizisinde başrol oynuyor. Hulu platformunda yayınlanan bu dizi, kısa sürede büyük ilgi gördü ve beşinci sezon için yenilendi. Selena, oyunculuk ve müzik kariyerinin yanı sıra kozmetik sektöründeki başarısıyla da dikkat çekerken, Hollywood Branded CEO'su Stacy Jones, Gomez'in çok yönlü bir iş kadını olarak sektörde yer aldığını vurguladı.