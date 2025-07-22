Kontrolden çıkan araç sazlık alana uçtu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan tek taraflı trafik kazası, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.E. idaresindeki 48 ARM 144 plakalı Peugeot otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı ve sazlık alana savruldu.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, Döndü Eğri’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk Erdem Mustafa Eğri ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün tedavisi sürüyor

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü N.G.E.’nin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.