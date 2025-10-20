Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekiplerine ateş açan Okan Gül, gözaltına alındı. Villada çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve 400 bin lira ele geçirildi.

Fethiye’de villaya uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye’de piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği ihbarı üzerine Karagedik Mahallesi’ndeki villaya saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Kısa sürede etkisiz hale getirildi

Ekiplerin eve girdiği sırada, şüpheli Okan Gül (O.G.) rastgele ateş açtı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Villada yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi:

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Okan Gül, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.