Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekiplerine ateş açan Okan Gül, gözaltına alındı. Villada çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve 400 bin lira ele geçirildi.
Fethiye’de villaya uyuşturucu operasyonu
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye’de piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği ihbarı üzerine Karagedik Mahallesi’ndeki villaya saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi.
Kısa sürede etkisiz hale getirildi
Ekiplerin eve girdiği sırada, şüpheli Okan Gül (O.G.) rastgele ateş açtı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.
Villada yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi:
-
3 ruhsatsız tabanca
-
1 ruhsatsız av tüfeği
-
500 gram kokain
-
850 gram metamfetamin
-
7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı
-
400 bin TL
Şüpheli adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Okan Gül, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.