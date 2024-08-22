Bu anlamlı sergi, denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin çevre bilinciyle ortaya koyduğu yaratıcı eserlerle dikkat çekti.

Atıklardan sanata dönüşüm

Sergide yer alan eserler, sıfır atık projesi kapsamında atık malzemelerin sanatsal ürünlere dönüştürülmesiyle oluştu. Eski kot pantolonlar, cam şişeler ve yünler gibi geri dönüşüm malzemeleri, yetenekli ellerde sanata dönüştü. Sergide, bu eserlerin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini ve sanata nasıl evrildiğini görmek mümkün.

Toplumsal farkındalık ve entegrasyon

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür projelerin toplumsal farkındalığı artırdığına ve yükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağladığına dikkat çekti. Karartı, “Özgürleşen Eller” adlı serginin, bireylerin suçlarının farkına varmalarına ve toplumla yeniden bütünleşmelerine vesile olduğunu belirtti. Bu projeler, çevresel sürdürülebilirliği desteklerken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.