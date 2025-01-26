Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için 'hayalet köy' olarak da anılan Kayaköy Ören Yeri'ni kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

İlçede dün etkili olan yağışın ardından Kayaköy'deki evlerin üzerini sabahın ilk ışıklarıyla sis kapladı.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri'nin manzarası, kış aylarında da bölgeye ziyaretçi çekiyor.

Ören yerinde yaklaşık 400 ev, iki kilise ve şapeller bulunuyor. Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor.