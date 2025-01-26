Sabah saatlerinde Eyüpsultan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Muhammed El Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail’in evine gitti. İddiaya göre, evde kız kardeşi Hale ile tartışmaya başlayan Muhammed, yanında getirdiği silahla hem Hale’ye hem de ablası Meryem’e ateş etti.

Sağlık ekipleri yetişemedi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hale ve ablası Meryem, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak 19 yaşındaki Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 28 yaşındaki ablası Meryem El Şıh İsmail’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan zanlı aranıyor

Olay sonrası kaçan zanlı Muhammed El Şıh İsmail’in yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın detaylarını araştırırken kaçan zanlının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Hale El Şıh İsmail’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin gözyaşları içinde defnedildiği öğrenildi.