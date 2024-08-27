Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin amacı, ilçedeki engellilerin yaşamını kolaylaştıran çalışmalara teşekkür etmek ve yeni projeleri paylaşmaktı.

Engelli bireyler için destek sözü

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Alim Karaca, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif rol alabilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Karaca, "Fethiye Belediyesi olarak daima engelli bireylerimizin ve ailelerinin refahı, mutluluğu için çalışıyoruz. Kent yaşamında rahat edebilmeleri, toplumsal yaşamda var olabilmeleri ve çalışma hayatında 'ben de buradayım' diyebilmeleri için onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Teşekkür ve yeni projeler

Dernek Başkanı Necdet Yaman ise ziyarette yaptığı açıklamada, engellilerin yaşamını kolaylaştıran bariyerler için Belediye Başkanı Karaca'ya teşekkür etti. Yaman, "Kent Konseyi Yönetim Kurulu Engelli Meclisi ve Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak Fethiye’de karşılaştığımız sorunları kendisine ilettik ve önümüzdeki dönem için planladığımız projeleri paylaştık. Başkanımızın bizi kabul etmesi ve sorunlarımızın çözümü için yanımızda olduklarını hissettirmesi bizi çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.