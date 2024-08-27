Yatağan Milas Karayolunda Feci Kaza Kaygan Yol Can Aldı!

Yatağan-Milas karayolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Olayın detayları

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Milas arasında, Eskihisar Mahallesi mevkiinde 26 Ağustos 2024 sabahı meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Milas’tan Yatağan yönüne seyir halinde olan araç, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Çarpışmanın etkisiyle aracın sürücüsü Metin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın içinde bulunan dört kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Kazanın ardından Yatağan-Milas karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.