Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen 'Adamlar' grubu konseri ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Fethiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılım ve büyük ilgi gördü.

Adamlar konseri ile unutulmaz bir akşam

Beşkaza Meydanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu 'Adamlar' grubunun enerjik konseriyle yaşadı. Grubun sahneye alkışlar eşliğinde çıkmasının ardından, popüler şarkılarından Zombi, Sarılırım Birine, Acının İlacı, Doldum ve Rüyalarda Buruşurmuşum'u seslendirmesiyle meydanı dolduran binlerce kişi büyük bir keyif aldı. Konser sırasında sık sık alkışlarla desteklenen grup, bayram coşkusunu artırdı.

Fener alayı ve katılım

Konser öncesinde, Özgecan Anıtı önünden başlayan ve Beşkaza Meydanı'nda sona eren fener alayına büyük bir katılım oldu. İlçe protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla fener alayına katılarak Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini vurguladılar. Alay sırasında açılan dev Türk bayrağı, sahil bandından Beşkaza Meydanı'na kadar taşındı.

Beşkaza Meydanı'ndaki etkinlikte vatandaşlar, milli marşlara hep birlikte eşlik ederek bayram coşkusunu doruk noktaya taşıdılar. Konser ve fener alayının ardından meydan, Zafer Bayramı'nı kutlayan vatandaşlarla dolup taştı.